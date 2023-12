LPI-SLF: Mann bei Holzschnittarbeiten schwer verletzt

Frankenblick - Rauenstein (ots) - Am Samstagvormittag fiel der Zeugin einer Eigentümergemeinschaft ein Einbruch an einem Garagenkomplex in Rauenstein auf. Unbekannte Täter haben u.a. versucht mehrere Schlösser an den Toren aufzubohren, was jedoch misslang. An anderen Garagen wurden die Lüftungsbleche aufgehebelt, um einen Blick ins Innere werfen zu können. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keiner vollendeten ...

mehr