LPI-SLF: Mehrere Feststellungen von Fahrten unter Alkohol oder Drogen

Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Fahrten unter Alkohol oder Drogen durch Polizeibeamte festgestellt. So geschehen am Freitag, den 21.04.2023 gegen 18:30 Uhr in Saalfeld im Bereich des Bahnhofes. Dort wurde ein Radfahrer kontrolliert, welcher kurz zuvor vor dem Haupteingang des Bahnhofes stürzte. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im hiesigen Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet.

Am Samstag, den 22.04.2023 gegen 18:45 Uhr wurde in Saalfeld im Bereich des Bahnhofes eine Fahrerin eines E-Scooter durch Polizisten kontrolliert. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Des Weiteren verlief ein bei der 19-jährigen Fahrerin durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die 19-Jährige muss sich nun sowohl in einem Straf- als auch einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw und seinen 65-jährigen Fahrer in Saalfeld im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 65-Jährigen eingeleitet.

