Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 45-Jähriger nach Einbruch festgenommen

Sonneberg (ots)

Nachdem es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Sonneberg zu einem Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Bismarckstraße kam konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bei Meldungseingang zum Einbruch gestern Morgen fanden die Beamten der PI Sonneberg mehrere, eingebrochene Türen sowie eine geleerte Geldkassette vor. Die Spurensuche und -sicherung wurde durchgeführt- offensichtlich wurden mehrere hundert Euro Bargeld, Geldkarten sowie persönliche Gegenstände der Eigentümer gestohlen.

Im Laufe des Vormittags dann erreichte die Sonneberger Polizei eine Mitteilung über einen mutmaßlichen Einbrecher, der im Bereich Bamberg kontrolliert worden war. Eine Durchsuchung des PKW sowie der persönlichen Gegenstände des Mannes hatte die Hinweise verdichtet. Durch Ermittlungen und die gute, bundeslandübergreifende, polizeiliche Zusammenarbeit wurde schließlich herausgefunden, dass der 45-jährige Tatverdächtige zweifelsfrei dem Einbruch in Sonneberg zugeordnet werden kann. Darüber hinaus werden noch weitere Straftatbestände des Beschuldigten mit Ortsbezug nach Bayern geprüft.

