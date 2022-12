Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlungsunwilliger Gast randaliert in Shisha-Bar

Sonneberg (ots)

In der Nacht zum 25.12.2022 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg durch den Besitzer des Lokals "Fire&Ice" in Sonneberg in das dortige Lokal gerufen. Dort sei ein Streit zwischen dem Besitzer und einem Gast eskaliert. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf ein Bild der Verwüstung. Nach Angaben des Besitzers warf ein 27-Jähriger einen Stapel mit Tellern herunter, sodass diese zerbrachen. In der Folge kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Besitzer und dem Gast, da dieser den Aufforderungen des Besitzers nicht nach kam. Da sich der Gast ungerecht behandelt fühlte, warf er schließlich weitere Teller auf den Boden, sodass auch diese zerbrachen. Der Besitzer informierte die Polizei, während der Gast zwischenzeitlich eine Tür im Lokal beschädigte. Zudem kam der Gast der Aufforderung des Besitzers, seine Rechnung zu begleichen, nicht nach. Er verließ die Bar, ohne die konsumierten Getränke zu bezahlen. Durch den Besitzer wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Ihn erwarten nun dementsprechende Strafanzeigen.

