LPI-SLF: Wiederholter Spindaufbruch in Sonneberger Schwimmbad

Saalfeld (ots) - Am Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr kaufte eine 78-Jährige in einer Supermarktfiliale am Mittleren Watzenbach in Saalfeld ein. Als sie sich schließlich zum Bezahlen an der Kasse befand, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie mitsamt Bargeld und Geldkarten aus ihrer Umhängetasche entwendet wurde. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Polizei weist daraufhin Handtaschen und Wertgegenstände ...

mehr