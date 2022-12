LPI-SLF: Vermisstensachverhalt dank Bürgerhinweis geklärt

Sonneberg (ots) - Am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr brachen ein/mehrere bisher unbekannte Täter einen Spind des Sonneberger Schwimmbads in der Wiesenstraße auf und entwendeten daraus 170 Euro Bargeld. Bereits am Dienstagnachmittag gab es einen ähnlich gelagerten Sachverhalt, bei dem ein/mehrere unbekannte Täter 90.- Euro aus einem Spind entwendeten. Im ...

