Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anhänger macht sich selbstständig und kollidiert mit Funkstreifenwagen

Schleiz (ots)

Verhältnismäßig glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Schleiz aus. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Richard-Barthold-Straße entlang, als sich aus bislang unbekannter Ursache der angekoppelte Anhänger löste und "selbstständig machte". In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und einem Polizeifahrzeug im Gegenverkehr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

