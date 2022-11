Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden an zwei PKW und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Gestern Mittag wurde ein Verkehrsteilnehmer durch einen Verkehrsunfall in Uhlstädt leicht verletzt. Ein 36-Jähriger fuhr die Bundesstraße 88 aus Rudolstadt kommend in Richtung Zeutsch entlang. Kurz nach dem Ortseingang Uhlstädt kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, welcher in den fließenden Verkehr einfahren wollte, was der 36-Jährige zu spät bemerkte. Der Fahrer des anderen PKW wurde durch die Kollision leicht verletzt - ein im Auto befindliches Kind blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden- es kam für rund eine Stunde zur halbseitigen Fahrbahnsperrung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell