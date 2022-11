LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gefahren

Krölpa (ots) - Am Dienstag gegen 10:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Krölpa. Eine 39-jährige Fahrzeug-Führerin erkannte zu spät zwei Autos, dessen Fahrer verkehrsbedingt kurz hinter dem Ortseingang anhalten mussten und fuhr mit ihrem Skoda hinten auf den Citroën auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroën auf einen Opel geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ...

