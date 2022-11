Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung mehrerer Verkehrsverstöße

Pößneck/Schleiz (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Bereich Saale-Orla stellten Polizeibeamte am Donnerstag gleich mehrere Verkehrs-Verstöße fest. Gegen 19:00 Uhr kontrollierten sie einen 25-Jährigen Fahrer eines Ford in Pößneck. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und war unter Alkohol- sowie und Cannabiseinfluss unterwegs. Einen Test lehnte er ab. Daraufhin musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen 21:40 Uhr ging den Beamten ein 45-Jähriger mit seinem Toyota in Pößneck ins Netz, der 0,72 Promille in den Alkomaten pustete. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte das Ergebnis. In Schleiz fuhr gegen 23:00 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Audi unter Betäubungsmitteleinfluss und wurde kontrolliert. Auch er musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

