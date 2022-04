POL-BO: Linienbus führt Vollbremsung durch - zwei Leichtverletzte

Herne (ots) - Bei einem Wohnungseinbruch in Herne am Dienstagabend, 5. April, ist eine 87-jährige Hernerin beraubt und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Stand versuchten zwei unbekannte Kriminelle, sich gegen 20.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Herner Straße - in der Nähe des Scharpwinkelrings - zu verschaffen. Als die 87-jährige Anwohnerin auf die lauten Geräusche ...

