Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike aus Keller entwendet

Pößneck (ots)

Unbekannte öffneten zwischen dem 05.11.2022 und dem 16.11.2022 gewaltsam den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Julius-Fucik-Straße in Pößneck und entwendeten daraus ein E-Bike der Marke Haibike im Wert von ca. 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

