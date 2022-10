LPI-SLF: festgefahren in Wald

Rudolstadt (ots) - Am Samstag wurde gegen 04.15 Uhr bekannt, dass in der Rudolstädter Prof.-Herrmann-Klare-Straße eine Sattelzugmaschine in Vollbrand steht. Ein weiterer Auflieger und zwei Firmengebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst ...

