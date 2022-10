Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Verkehrsunfall an Ampelkreuzung "An der Müß"

Sonneberg (ots)

Am späten Samstag Vormittag kam es erneut zu einem schweren Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Ortsumgehung Sonneberg / An der Müß, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Straße An der Müß und wollte an der Ampelkreuzung nach rechts auf die B 89 in Richtung Föritz abbiegen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kollidierte dieser beim Abbiegen auf die B 89 mit zwei Pkw, welche auf dem Abbiegestreifen auf Grünlicht warteten. Hierbei wurden alle Fahrzeuge stark beschädigt, es entstand Sachschaden von mindestens 30.000 Euro. Insgesamt sechs Personen, welche sich in den beteiligten Fahrzeugen befanden, verletzten sich hierbei leicht und wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Bundesstraße war für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

