Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrerin fuhr gegen Pkw

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Sonneberg. Eine Fahrradfahrerin befuhr die Neustadter Straße in Richtung Neustadt b. Coburg. An der Einmündung zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße übersah die Radfahrerin einen wartenden Pkw und fuhr in dessen rechte Seite. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrradfahrerin und am Pkw entstand Sachschaden.

