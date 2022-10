Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit kurzzeitiger Vollsperrung

Frankenblick/ Seltendorf (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in der Sonneberger Straße in Seltendorf. Die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Pkw beabsichtigte, in eine Einfahrt abzubiegen. Die dahinter fahrende Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Durch den Aufprall entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Ortsdurchfahrt in Seltendorf war kurzzeitig vollgesperrt. Die betroffene Fahrzeugführerin wurde durch die Kollision verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

