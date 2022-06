Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in leerstehenden Gebäude

Saalfeld (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Dienstag gegen 17:45 Uhr zum Brand auf dem Dachboden des leerstehenden ehemaligen Bahngebäudes in der Kulmbacher Straße in Saalfeld. Die Kameraden der Feuerwehr mussten zum Löschen teilweise das Dach öffnen, da die Gefahr von Glutnestern in der Zwischendecke bestand. Die frühe Entdeckung des Brandes durch Anwohner hielt den Sachschaden glücklicherweise in Grenzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur genauen Schadenshöhe und zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen. Ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.

