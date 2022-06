Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

Saalfeld - Cursdorf (ots)

Eine 27-jährige Frau befuhr am Freitag gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pkw Skoda die Ortsstraße in Cursdorf aus Richtung Meuselbach kommend und wollte nach links in die Sonneberger Straße (L1145) einbiegen. Sie hielt kurz am Vorfahrtschild an, übersah jedoch einen 63-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der Sonneberger Straße von rechts kommend nach links in die Orttsstraße einbiegen wollte. Als die 27-jährige anfuhr, kam es zum Zusammenstoss zwischen dem Skoda und der BMW. Der 63-Jährige kam zu Fall und erlitt Prellung an der linken Schulter und im Brustbereich. An beide Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der 63-Jährige wurde per Hubschrauber ins Klinikum Bad Berka verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell