Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand mit hohem Sachschaden

Steinach (ots)

In einem Einfamilienhaus kam es gestern, gegen 13:30 Uhr, im Bereich Bätzenecke in Steinach zu einem Brand, wodurch hoher Sachschaden entstand. Aus zunächst unklarer Ursache kam es an der Rückseite des Wohngebäudes zum Brandausbruch, sodass sich das Feuer bis ins Dachgeschoss fortsetzte und dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurden keine Personen durch das Feuer verletzt; auch ein Übergreifen auf andere Häuser oder Gebäude konnte verhindert werden. Der im Laufe des heutigen Tages eingesetzte Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld stellte -bisherigen Erkenntnissen zufolge - fest, dass der Brand durch im rückwärtigen Bereich des Hauses gelagerte Abfallbehälter ausgebrochen sein könnte - die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern jedoch weiter an.

