Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Ladendiebstahl mit präparierter Tasche

Saalfeld (ots)

Gestern Nachmittag bemerkte ein Security-Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in Saalfeld einen versuchten Ladendiebstahl und konnte dem Dieb habhaft werden. Der Mann hatte versucht, mit einer präparierten, mitgebrachten Tüte Parfum im Wert von knapp 400,00 Euro aus dem Markt zu entwenden. Der Mitarbeiter übergab den bis dato nich zweifelsfrei Identifizierten an die eingesetzten Beamten, welche schließlich herausfanden, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen 33-Jährigen aus Georgien handelt, welcher bereits im Zusammenhang mit Diebstahls-und Betrugsdelikten in der Vergangenheit in Erscheinung getreten war. Nach umfangreichen Ermittlungen und Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der Beschuldigte in Anbetracht mehrerer Umstände zunächst vorläufig festgenommen, wird im Laufe des heutigen Tages jedoch nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern dennoch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell