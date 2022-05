LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Rudolstadt (ots) - In der zurückliegenden Nacht beschädigte ein zwischenzeitlich Beschuldigter die Eingangstür der Polizeistation in Rudolstadt. Offensichtlich aufgrund Unmutes unbekannter Herkunft beschädigte der 28-Jährige durch Schläge und Tritte die Eingangstür der Polizei, sodass diese teils splitterte und dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Der mit über 1,9 Promille ...

