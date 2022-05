Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit getöteter Person

Lichtenbrunn (ots)

Am Montag gegen 03:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Lichtenbrunn am Abzweig Kießling, bei dem ein 38-jähriger Mann ums Leben kam. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Audi unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf einer geraden Strecke nach links von der Straße abkam und einer kleinen Böschung hinunterfuhr. Das Fahrzeug stieß gegen einen Baum, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeug-Führer verstarb an der Unfallstelle. Der Verdacht, dass noch eine witere Person im PKW gesessen haben könnte, bestätigte sich nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell