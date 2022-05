Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Motorrädern und einem PKW

Föritztal (ots)

Sonntagvormittag fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße in Föritztal. Er nahm zu spät ein vor ihm fahrendes Motorrad wahr, das seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringerte und fuhr hinten auf. Das Motorrad des 36-Jährigen wurde danach erst auf einen Skoda geschoben und stieß anschließend gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Beide Krad-Fahrer verletzten sich und kamen zumindest nicht lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden von jeweils etwa 4.000 Euro, am PKW ca. 3.000 Euro sowie am Zaun rund 500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell