LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten unterbunden

Saalfeld (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde aus einem VW Amarok, der in der Saalfelder Saalstraße geparkt war, unter anderem ein Smartphone entwendet. Möglich ist, dass die unbekannten Täter dem Geschädigten den Fahrzeugschlüssel aus der Tasche entwendet haben, als dieser sich in einer Gaststätte aufhielt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

mehr