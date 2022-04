LPI-SLF: Unfallflucht

Sonneberg (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 16:00 Uhr einen E-Bike-Fahrer in der Max-Planck-Straße in Sonneberg. Am Bike hatte der Fahrer derartige Veränderungen vorgenommen, so dass zum Führen eine Fahrerlaubnis notwendig gewesen wäre. Diese hatte er jedoch nicht. Außerdem pustete der 23-Jährige 0,83 Promille in den Alkomaten. Er stand unter Betäubungsmitteleinfluss und hatte Drogen bei sich. ...

