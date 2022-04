Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wichtiger Zeugenaufruf/ Flüchtender Kfz-Fahrer drängt Streifenwagen ab

Schleiz (ots)

Am 08.04.22 gegen 08:45 Uhr sprang ein 31- jähriger Mann auf dem Parkplatz des Mc Donald´s auf dem Dach seines Kfz Opel Insignia herum. Als die eintreffenden Beamten den Mann kontrollieren wollten, stieg dieser in seinen Opel und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der HEM - Tankstelle. An der Einmündung zur Industriestraße missachtete der Fahrer des Opels die Vorfahrt von zwei Verkehrsteilnehmern, so dass diese eine Gefahrenbremsung einleiten mussten. Anschließend setzte der 31- jährige seine Flucht auf der L1095 in Richtung Gräfenwarth weiter fort. Auf diesem Streckenabschnitt versuchte der Flüchtende die beiden nacheilenden Funkstreifenwagen abzudrängen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Ortslage Gräfenwarth konnten die eingesetzten Beamten schließlich die Flucht beenden und den 31- jährigen Mann vorläufig festnehmen. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des Opels unter dem Einfluss von Drogen stand, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde eine kleine Menge Marihuana bei der Durchsuchung im Kfz gefunden und sichergestellt. Zu verletzten Personen oder Beschädigungen an den Kfz kam es nicht. Jedoch werden die beiden Führer der Kfz, welche in der Industriestraße aufgrund der grob verkehrswidrigen Fahrweise des Opel- Fahrers eine Gefahrenbremsung einleiten mussten, dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

