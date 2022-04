Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte brachten zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen mehrere Graffiti-Schmierereien in Bad Lobenstein auf zwei Gebäude auf. Zum einen wurde die Außenfassade der Regelschule in der Karl-Marx-Straße beschmiert, weiterhin wurden auch im Bereich der Heinrich-Behr-Straße Schriftzüge auf Gebäuden festgestellt. Eine politische Tatmotivation ist derzeit nicht zu erkennen, dennoch werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell