Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht - Motorradfahrer gefährdeten andere Verkehrsteilnehmer

Schleiz (ots)

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr fiel Polizeibeamten während der Streifenfahrt ein Motorrad-Fahrer auf, der beim Erblicken der Beamten seine Maschine beschleunigte und von der Wisentahalle in Richtung Oschitzer Straße auf den gegenüberliegenden Vorplatz der Feuerwehr raste. Von dort aus ging die rasante Fahrt weiter in die Ludwig-Jahn-Straße. Eine Kontrolle war somit nicht möglich. Die Beamten nahmen die Verfolgung durch kleine Nebengassen in einer Wohnsiedlung im Schleizer Zentrum auf. Am Topfmarkt kam ein weiterer Motorrad-Fahrer dazu und beide spielten offensichtlich "Katz und Maus" mit den Beamten durch die Innenstadt. Mehrere Passanten wurden ebenfalls auf die Raser aufmerksam, an deren Maschinen sich keine Kennzeichen befanden. Sie beschwerten sich gegenüber der Polizei über das rücksichtslose verkehrsgefährdende Verhalten der beiden Motorrad-Fahrer. Leider konnten diese nur bedingt beschrieben werden. Einer der Biker trug eine schwarz-weiße Lederkombi mit roten Elementen. Die Maschine, vermutlich eine "Supermoto", hatte eine ähnliche Farbauswahl.

