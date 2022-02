Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Rudolstadt (ots)

Samstagnachmittag wurde die Polizei informiert, dass mittels rotem Stift in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolstädter Anton-Sommer-Straße ein verfassungsfeindliches Symbol im Treppenhaus an die Wand geschmiert wurde. Die Ermittlungen zum Täter laufen, Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell