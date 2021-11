Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Sonneberg (ots)

Am Montag zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer einen BMW, der auf Höhe des Güterbahnhofes in Sonneberg geparkt war. Der Verursacher entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte er sich nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

