Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzunterstand durch LKW beschädigt

Lichtenhain an der Bergbahn (ots)

Am Montag gegen 14:00 Uhr wendete der Fahrer eines Sattelzuges auf einem Parkplatz in der Oberweißbacher Straße in Lichtenhain und übersah dabei einen installierten Holzunterstand mit Infotafel. Das Fahrzeug stieß gegen diesen Unterstand, wobei das Dach sowie die Regenrinne demoliert wurden. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der LKW war nur leicht beschädigt. Verletzt hat sich niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell