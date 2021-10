Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstabend gerieten auf dem Markt in Neustadt an der Orla mehrere Personen aneinander. Aus nicht abschließend bekannter Ursache kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei der 29-Jährigen den 28-Jährigen mit Fausthieben und Tritten angriff und dadurch verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen mit u.a. Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell