Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kindertagesstätte: Mehrere hundert Euro Bargeld entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Rennsteigstraße in Neuhaus am Rennweg ein. Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft sowie Türen im Objekt aufgehebelt hatten, wurde ein kleiner Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Vor knapp einem Jahr kam es den Aussagen des Verantwortlichen zufolge zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld übernahm die Spurensuche und -sicherung und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 03672-417 1464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell