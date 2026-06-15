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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter von Sicherheitsglas aufgehalten

Nordhausen (ots)

Am Sonntag versuchten in den frühen Morgenstunden zwei unbekannte männliche Täter in einen Juwelierladen einzudringen. Sie versuchten, in der Straße "Altendorf" die Scheibe des Geschäfts mittels verschiedener Werkzeuge zu zerstören und so in den Laden zu gelangen. Als sie aber an dem verarbeiteten Sicherheitsglas scheiterten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Von Zeugen wurden zwei komplett dunkel gekleidete und maskierte Männer gesehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung des Inspektionsdienstes Nordhausen im Nahbereich verlief erfolglos. Der Inhaber geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Wer Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, kann diese dem Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631 960 mitteilen.

Aktenzeichen 0147470

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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