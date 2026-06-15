Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand mit Personenrettung

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Brand in der Kasseler Straße. Hier stand die Wohnung eines 45-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits alle anderen Anwohner aus dem Hauseingang vor dem Gebäude. Der Wohnungsinhaber musste aus dem ersten Obergeschoss mittels Drehleiter gerettet werden und kam anschließend wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch die Feuerwehr wurde das Übergreifen auf benachbarte Wohnungen verhindert. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Die Wohnung wurde für weiterführende Ermittlungen versiegelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.00EUR.

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