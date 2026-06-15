Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW landet in Baumgabel

Teistungen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 29-jährigen Mann auf der Kreisstraße 237 zwischen Teistungen und Hundeshagen. Nachdem es geregten hatte, geriet das Auto in einer Kurve auf Grund der Nässe von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und wurde dann ca. 40m weit durch die Luft katapultiert. Der Rand des Straßengrabens fungierte hier als "Rampe". Das Auto landete dann in einer Baumgabel und wurde eingeklemmt. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

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