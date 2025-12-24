Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Grabschmuck von Kindergrab entwendet

Sulzbach Altenwald (ots)

An Heiligabend, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Sulzbach ein Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in 66280 Sulzbach/Altenwald mitgeteilt. Die Täterin wurde während der Tatausübung von einem Zeugen beobachtet, welcher diese vor Ort bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festsetzen konnte. Im Zuge einer vor Ort durchgeführten Durchsuchung konnten bei der 41-jährigen Beschuldigten zwei Blumengestecke in einer mitgeführten Tasche aufgefunden werden, welche der Tat zweifelsfrei zugeordnet werden konnten. Die Beschuldigte wurde anschließend, zwecks Durchführung weiterer, polizeilicher Maßnahmen, zur Polizeiinspektion Sulzbach verbracht. Die Beschuldigte zeigte sich in der Folge geständig. Anzumerken ist, dass es jüngst zu ähnlich gelagerten Fällen auf dem besagten Friedhof gekommen ist.

Weitere Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach.

