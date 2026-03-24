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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Todesfall in der Öffentlichkeit

Nordhausen (ots)

Am Montag kam es in der Straße Am Wasserturm im Nordhäuser Bahnhofsviertel zu einem umfangreichen Einsatze für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Vor einem Unterkunftsgebäude wurde gegen 17.50 Uhr der Leichnam eines 48-Jährigen durch Passanten festgestellt, die in der Folge die Rettungsleitstelle über die Wahrnehmung informierten. Vor Ort konnte ein Notarzt trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod feststellen. Der Verstorbene wies Verletzungen eines Sturzgeschehens auf.

Nach den umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Nordhausen, welche noch am Abend bis in die Nach geführt wurden, kam man nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen zu dem Entschluss, am Dienstagmorgen eine Sektion zur Klärung der Todesursache durch Rechtsmediziner durchführen zu lassen.

Im Ergebnis dieser wurde am Dienstagvormittag bekannt, dass der 48-Jährige ohne Fremdeinwirkung verstorben ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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