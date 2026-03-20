Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Yuliia Hilova?

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Mühlhausen (ots)

Seit Sonntag, dem 15. März, wird die 14-jährige Yuliia Hilova aus Mühlhausen vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Größe: 1,67 m

schlanke Gestalt

auffällige rotblonde schulterlange gelockte Haare

grüne Augen

sie führt wahrscheinlich eine große schwarze Tasche mit Katzenanhängern mit sich.

Wer hat Yuliia gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0069421

Die Bildrechte der beigefügten Bildnisse liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wird die Verlinkung zu dieser Öffentlichkeitsfahndung im Presseportal empfohlen.

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