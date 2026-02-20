PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

POL-PDNW: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss
Obrigheim (Pfalz) (ots)

Gegen einen 34 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen § 24 a StVG ermittelt. Der Mann wurde gestern (19.02.2026) gegen 16:30 Uhr kontrolliert. Zuvor hatte er die Schloßstraße befahren. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem zeigte er Auffälligkeiten, die mit einem vorangegangenen Drogenkonsum in Verbindung stehen können. Der Kraftradfahrer wirkte an einem Drogen-Vortest mit, der die Stoffgruppe Opiate positiv anzeigte. Aufgrund dessen musste der 34-Jährige die Entnahme einer Blutprobe dulden. Deren Untersuchungsergebnis, die Konzentration die Stoffgruppe im Blut, ist für das weitere Verfahren maßgeblich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:16

    POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 41-Jähriger

    Bad Dürkheim (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.02.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6219556 Die am 18.02.2026 als vermisst gemeldete 41-Jährige konnte wohlbehalten in der Nähe von Frankfurt/Main angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:12

    POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Weisenheim am Berg (ots) - In der Zeit von Samstag, 14.02.2026, 13 Uhr bis 18.02.2026, 14:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Seitentür im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Haus. Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die ...

    mehr
