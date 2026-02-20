Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Gegen einen 34 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen § 24 a StVG ermittelt. Der Mann wurde gestern (19.02.2026) gegen 16:30 Uhr kontrolliert. Zuvor hatte er die Schloßstraße befahren. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem zeigte er Auffälligkeiten, die mit einem vorangegangenen Drogenkonsum in Verbindung stehen können. Der Kraftradfahrer wirkte an einem Drogen-Vortest mit, der die Stoffgruppe Opiate positiv anzeigte. Aufgrund dessen musste der 34-Jährige die Entnahme einer Blutprobe dulden. Deren Untersuchungsergebnis, die Konzentration die Stoffgruppe im Blut, ist für das weitere Verfahren maßgeblich.

