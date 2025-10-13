Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Viktor Benzler?
Mühlhausen (ots)
Seit Montag wird der 66-jährige Viktor Benzler aus einem Heim in Mühlhausen vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Person. Letztmalig wurde der Vermisste gegen 11 Uhr am Seniorenheim in der Brunnenstraße gesehen. Herr Benzler kann wie folgt beschrieben werden:
graue Haare schlanke Gestalt ca. 1,80 m groß
Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ist Herr Benzler mit einer dunklen Jacke, einem grauen Pullover und einer grauen Hose bekleidet.
Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.
Anmerkung: Medienvertretern wir zur Darstellung der Bildnisse die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.
