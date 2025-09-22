PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Räuberischer Diebstahl - Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben?

Nordhausen (ots)

Am Montag, 12. Mai, gegen 12.30 Uhr versteckte ein bislang Unbekannter in einem Einzelhandel in der Neustadtstraße eine Spirituosenflasche in seiner Bekleidung, Im Anschluss passierte der Täter den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin stellte ihn daraufhin zur Rede, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Täter ergriff mitsamt der Beute die Flucht.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   -             15-18 Jahre alt
   -             Europäischer Phänotyp
   -             170-180 cm groß
   -             Blond gelocktes Haar
   -             Schwarze Bekleidung

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein. Wer Hinweise zur abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Aktenzeichen: 0120952

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

