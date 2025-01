Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - mehrere Täter beteiligt

Pützlingen (ots)

Donnerstagnacht, in der Zeit zwischen 00.10 Uhr und 00.40 Uhr, sprengten derzeit Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße, nahe einer Bushaltestelle. Wie Anwohner beobachteten, waren etwa vier männliche Personen bei der Tatausübung beobachtet worden. Zunächst sprengen sie den Automaten mit einem pyrotechnischen Erzeugnis auf, um anschließend den Automaten zu beräumen und Beute zu erzielen. Bargeld und Zigaretten eigneten sich die Täter unrechtmäßig in der Folge an und entfernten sich zunächst auf der Landstraße 2062 (Dorfstraße) in westlicher Richtung. Möglicherweise wurde dort ein Fahrzeug bestiegen, mit dem sich die Unbekannten vom Tatort entfernten. Als mögliche Fluchtrichtungen kommen die Bundesstraße 243, die Ortslage Scheidungen oder Bleicherode über Etzelsrode in Betracht.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen und der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten die Ermittlungen ein. Zeugen der Tat, die Personen oder Fahrzeuge zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr in der Ortslage von Pützlingen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0020699/2025

Hinweise der Polizei: Anwohner, speziell jene, die in der Nähe von Zigarettenautomaten wohnen, werden gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen oder Explosionen umgehend (!!!) die Polizei zu informieren. Oft ist es hilfreich die Täter, Tathandlung oder mögliche Fluchtfahrzeuge möglichst genau zu notieren und, sofern dies gefahrlos möglich erscheint, diese zu fotografieren, filmen und der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell