Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Mühlhausen (ots)

Am Samstag nahm die Polizei in der Lassallestraße in Mühlhausen eine Verkehrsunfallflucht auf. Der Halter eines Pkw Ford Focus stellte am Freitagabend sein Fahrzeug ordnungesgemäß in Höhe der Hausnummer 52 ab. Am Samstag musste er am Vormittag feststellen, dass der Außenspiegel durch ein unbekanntes Verursacherfahrzeug abgefahren wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht jedoch noch Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen und zum Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601-4510 entgegen.

