LPI-NDH: Berauscht und nicht versichert

Weberstedt (ots) - Unbekannte haben vermutlich mit einem Stein die Heckscheibe eines in der Nationalparkstraße parkenden Fahrzeugs beschädigt. An dem SUV entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Aus dem Fahrzeug wurde in durch den Täter nichts entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0067484 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

