LPI-NDH: Verkehrsunfall

Wahlhausen (ots) - Am 24.12.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW VW Passat die Landstreße 1003 von Dietzenrode in Richtung Wahlhausen. dabei stieß sie mit einem, die Fahrbahn überquerenden Reh zusammen. Das Reh flüchtet nach dem Unfall in den Wald. Am PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

