LPI-NDH: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nordhausen (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 00.15 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Semmelweißstraße zu einem Brand. Während der Löscharbeiten wurde eine leblose Person in der betroffenen Wohnung aufgefunden. Mehrere Personen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Drei Hausbewohner erlitten Rauchgasintoxikationen. Die Höhe des entstandenen ...

