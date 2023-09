Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Einbruch in Schreibwarenladen - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Am 17. Dezember 2022 brach ein derzeit unbekannter Täter in einen Schreibwarenladen am Taschenberg in Nordhausen ein. Hierzu beschädigte er in der Zeit zwischen 02.30 Uhr und 03.13 Uhr das Dachfenster in dem Verkaufsraum und erlangte so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus diesen wurden Waren im Wert von mehr als 1300 Euro entwendet. Der Entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Polizei liegen Videoaufnahmen der Tat vor. Die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zu dem Täter. Wer hat in dem Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Täter geben? Sachdienliche Angaben zur Tat und dem Täter nimmst die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0310910/2022

