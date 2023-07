Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Scheckkartenbetrug in Leinefelde - Wer erkennt den Täter?

Leinefelde (ots)

Am 29. März kam es gegen 15.00 Uhr in einem Supermarkt in der Birkunger Straße zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Der abgebildete und derzeit noch unbekannte Täter entwendete während des Einkaufs das Portmonee der Geschädigten. Mithilfe der in der Geldbörse befindlichen Scheckkarten gelang es dem Unbekannten um 15.37 Uhr einen vierstelligen Betrag von dem Konto der 78-jährigen abzuheben. Die Auszahlung des Geldbetrags erfolgte in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße 22/24. Wer kennt den Mann oder kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder per E-Mail zu melden. Aktenzeichen: 0084501/2023

