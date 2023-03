LPI-NDH: ...nochmal Glück gehabt!

Ringleben (ots) - Am 10.03.2023, 13:15 Uhr ereignete sich auf der L 1221 zwischen Borxleben und Ringleben ein Wildunfall. Die Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Landstraße als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Tier in dessen Folge Schaden in Höhe von 1000,-EUR am Pkw entstand. Der Dachs flüchtete nach dem Zusammenstoß über die angrenzende Ackerfläche von der Unfallstelle. Sein Schicksal ist ungewiss. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

